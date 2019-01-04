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Игровая комната Доктора Лизы появилась в сирийском госпитале

Сергей Ведяшкин/ «Москва»

в мире [ версия для печати ]

Детская игровая комната имени Доктора Лизы (Елизаветы Глинки) открылась в университетском госпитале Тишрин.Он расположен в сирийской Латакии.

Этот госпиталь глава фонда «Справедливая помощь» посещала вместе с главой Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаилом Федотовым в сентябре 2016 года.

«Нам удалось открыть в детском отделении нашей больницы детскую игровую комнату „имени Доктора Лизы“. Мы с душой сделали декор этой комнаты и теперь наполняем её игрушками, книжками и всякими весёлыми штучками для детей», — цитирует пресс-служба СПЧ слова сотрудницы госпиталя.

Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе в декабре 2016 года. Самолёт, в котором она летела из Москвы в Латакию, упал после вылета из аэропорта Сочи, где приземлялся для дозаправки. В общей сложности жертвами тогда стали 92 человека.

Ранее News.ru сообщал о съёмках фильма «Доктор Лиза» режиссёра Оксаны Карас. Главную роль в нём согласилась исполнить актриса Чулпан Хаматова, которая была знакома с Елизаветой Глинкой.


#сирия #докторлиза #латакия
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