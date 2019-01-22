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Игра в «жёлтых жилетов» набирает популярность в школах

Alexis Sciard/imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В одной из французских школ дети на переменах начали играть в игру «„желтые жилеты“ против полиции».

По словам учеников этой школы, самой популярной игрой на переменах у школьников стала игра, суть которой заключается в том, чтобы «поймать всех „желтых жилетов“ и посадить их в тюрьму». Началось всё с того, что кто-то из детей принёс в школу желтый жилет своих родителей и «устроил демонстрацию во дворе».

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники французской полиции во время новых манифестаций «жёлтых жилетов» задержали почти 300 человек. По словам государственного секретаря при МВД страны Лорана Нуньеса, правоохранители столкнулись с невиданным насилием в ходе протестов.


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