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Иерусалимский патриарх принял верующих УПЦ вместо Порошенко

Wisam Hashlamoun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил III, сославшись на недомогание, отменил встречу с президентом Украины Петром Порошенко, запланированную на 21 января, и пообщался с верующими Украинской православной церкви (УПЦ).

«В своей резиденции паломников принял блаженнейший патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил III», — говорится в сообщении Одесской епархии УПЦ.

Группу верующих возглавил викарий Одесской епархии епископ Арцизский Виктор.

В ходе общения Феофил III заявил, что молится о мире на Украине, а также передал «первосвятительское благословение верным чадам УПЦ».

Источник РИА Новости сообщил, что патриарх был готов пообщаться с украинским лидером при условии, что на встрече не будет представителей созданной «новой церкви» Украины. Однако Порошенко не согласился на это условие.

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Пётр Порошенко вручил «почётному патриарху» Православной церкви Украины Филарету орден Государства и присвоил звание Героя Украины.


#порошенко #упц #церковныйраскол #Иерусалим
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