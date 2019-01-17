Израиль навестила русская зима

https://news.ru/storage/news/482296c6f10d1818a5f8965d9ea1bf94/5cd9cd07-6101-45a9-a02a-107a7bbf4c78_850.jpg Li Rui/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Впервые за четыре года жители Иерусалима увидели настоящий снегопад. По израильским меркам в город пришла зима — термометры показывают два градуса ниже нуля.

Аномальная погода не помешала верующим прийти помолиться к Стене Плача в Старом Городе. Социальные сети сразу заполнили фото и видео того, как метель нагрянула на улицы столицы еврейского государства, пишет РИА Новости.

Сейчас снежный покров сохранился на горе Хеврон и недалеко от Голанских высот. Ради того, чтобы увидеть непривычные для региона осадки, иудеи отправились в Верхнюю Галилею. На 17−18 января в местных гостиницах забронированы все номера.

В северных и центральных регионах страны экстренные службы после предупреждения синоптиков заранее приготовились к буре. Специальными цепями оснастили пожарные машины, чтобы они не скользили в случае образования гололёда. Несколько автомагистралей перекрыли из-за сильного ветра.

Ранее News.ru сообщал о визите нового мэра Иерусалима в Русскую духовную миссию на Святой земле. Одной из главных тем встречи стало обустройство дороги к Горненскому женскому монастырю в Эйн-Кареме. Обитель является важнейшим местом паломничества для христиан.