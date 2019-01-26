Хуситы нанесли ракетный удар по Саудовской Аравии

https://news.ru/storage/news/7eb15e3e890f79039169f2d2364f008e/191218e8-9fd0-477c-8cdb-d000e68379fb_850.jpg Abdulnasser Alseddik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло ракетный удар по военным объектам на юге Саудовской Аравии.

Они запустили баллистическую ракету типа «Бадр-1» с территории Йемена по позициям военных в провинции Джизан. В результате ракетного удара есть раненые и убитые со стороны военнослужащих ведомой Саудовской Аравией коалиции. Официальные представители командования аравийского альянса пока не комментируют данную информацию, передает телеканал «Аль-Масира».

Ранее хуситы атаковали очередную машину саудовской армии. Танк М60А3 американского производства ликвидировали шиитские повстанцы.

Как писал News.ru, боевые действия возобновились на западе Йемена. Правительственная армия и силы повстанцев из числа хуситов обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Йемен сотрясается от военно-политического конфликта с 2014 года. Правительству с главой государства Абд-Раббу Мансуром Хади противостоят повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах».