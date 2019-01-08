Хуситы атаковали американский танк саудовской армии

https://news.ru/storage/news/566c3be81468cc45796ed23fc06a259a/05feba49-0e1a-4e94-928c-19ccdb826d05_850.jpg Mohammad Abu Ghosh/Xinhua/Global Look Press

Танк М60А3 американского производства ликвидировали шиитские повстанцы. Хуситы атаковали очередную машину саудовской армии.

В Интернете появилось видео взрыва бронированного танка.

Saudi army M60A3 explode as a result of Houthi fire. pic.twitter.com/jNmSzH1IjX — Yemen Observer (@YemeniObserv) 6 января 2019 г.

Информации о том, каким оружием уничтожили «Паттон», нет. В прошлом использовались управляемые противотанковые ракеты.

На видео видно, как загорелось боевое отделение танка, после чего произошёл мощный взрыв. Над останками машины повисло большое облако дыма.

Ранее News.ru писал, что военизированная группировка шиитов и «правительственная коалиция» рассматривают несколько вариантов резолюции переговоров по Йемену в Швеции.