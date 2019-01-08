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Хуситы атаковали американский танк саудовской армии

Mohammad Abu Ghosh/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Танк М60А3 американского производства ликвидировали шиитские повстанцы. Хуситы атаковали очередную машину саудовской армии.

В Интернете появилось видео взрыва бронированного танка.

Информации о том, каким оружием уничтожили «Паттон», нет. В прошлом использовались управляемые противотанковые ракеты.

На видео видно, как загорелось боевое отделение танка, после чего произошёл мощный взрыв. Над останками машины повисло большое облако дыма.

Ранее News.ru писал, что военизированная группировка шиитов и «правительственная коалиция» рассматривают несколько вариантов резолюции переговоров по Йемену в Швеции.


#САУДОВСКАЯАРАВИЯ #танки #хуситы
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