Huawei уволила арестованного в Польше сотрудника

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Китайская компания Huawei уволила сотрудника, которого в Польше задержали по подозрению в шпионаже. Корпорация это сделала из опасений, что случившееся может повлиять на имидж компании.

«Ван Вэйцзин подозревается в нарушении законодательства Польши, и в отношении него проводится расследование, инцидент может негативно повлиять на имидж Huawei во всём мире. Поэтому, в соответствии с правилами трудового кодекса компании, было незамедлительно принято решение о разрыве с ним трудового контракта», — сообщает информационный портал «Сина».

Директора по продажам польского отделения компании и бывшего сотрудника польского Агентства внутренней безопасности задержали 11 января. Их подозревают в работе на китайскую разведку, писал News.ru. Обоим предъявлено обвинение. Им грозит до 10 лет колонии.