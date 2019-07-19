https://static.news.ru/photo/4518ea70-aaa2-11e9-b91f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Steve Russell/ZUMAPRESS.com

Производитель GAC Honda отзывает с китайского рынка 94 680 машин из-за проблем с подушками безопасности.

Дефектные подушки безопасности при срабатывании могут разорваться и нанести вред водителю и пассажирам. Отзыв, начинающийся 22 июля, касается моделей Crosstour, City, Accord, Odyssey и Everus S1, выпущенных в Китае с 2002 по 2015 годы, передаёт ИА «Синьхуа» .

Как писал News.ru ранее, концерн BMW отзывает в Европе более полумиллиона машин, из них них почти 274 тысячи будут отозваны в Германии. Мера касается моделей E60, E61, E63 и E64 2002–2010 годов выпуска.