Производитель GAC Honda отзывает с китайского рынка 94 680 машин из-за проблем с подушками безопасности.
Дефектные подушки безопасности при срабатывании могут разорваться и нанести вред водителю и пассажирам. Отзыв, начинающийся 22 июля, касается моделей Crosstour, City, Accord, Odyssey и Everus S1, выпущенных в Китае с 2002 по 2015 годы, передаёт ИА
Как писал News.ru ранее, концерн BMW отзывает в Европе более полумиллиона машин, из них них почти 274 тысячи будут отозваны в Германии. Мера касается моделей E60, E61, E63 и E64 2002–2010 годов выпуска.