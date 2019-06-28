https://static.news.ru/photo/e5a2938a-9a79-11e9-a138-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Погода в Великобритании установила новый рекорд. Суббота, 29 июня, признана самым жарким днём за последние несколько лет.

Температура в тени в центре Лондона повысилась до +32 оС. В аэропорту Хитроу (Лондон) синоптики зафиксировали 33 градуса выше ноля. Специалисты утверждают, что в течение дня температура будет повышаться.

В связи с этим руководство лондонского метро разместило памятки для пассажиров о необходимости пить больше жидкости, надевать головные уборы, чтобы не стать жертвой солнечного удара и обязательно носить солнцезащитные очки.

Тысячи британцев отправились на морское побережье, создав огромные пробки на дорогах. Те, кто не смог уехать к морю, спасаются от жары в городских фонтанах, бассейнах и открытых аквапарках.

Кафе и рестораны традиционно планировали сделать выручку на мороженом и прохладительных напитках, однако большинство посетителей предпочли прохладное шампанское, вино или пиво.

Вызванные аномальной жарой пожары продолжаются в Испании. Крупный пожар в каталонской комарке Рибера д'Эбре уничтожил свыше 6 га леса, кроме того, более 200 человек задействовано в тушении пожара в городе Альморокс в провинции Толедо, там огонь уничтожил более 1,6 га леса. Пожар приблизился к автономным сообществам Мадрид, Кастилия и Леон, а также охватил город Эльче в провинции Аликанте, писал News.ru.