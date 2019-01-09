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Харви Вайнштейн предстанет перед судом в мае

Харви Вайнштейн (2-й слева) Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Харви Вайнштейн (2-й слева)

в мире [ версия для печати ]

Суд над продюсером Харви Вайнштейном начнётся 6 мая. Предварительные слушания состоятся 7 марта.

Первым шагом в судебном процессе станет подбор присяжных. Всего он будет продолжаться приблизительно шесть недель.

Обвиняющая сторона намерена попросить суд приобщить к делу показания женщин, утверждающих, что Вайнштейн в прошлом домогался их, но исков они не подавали. Защита отмечает, что эти материалы к делу напрямую не относятся.

По словам самого Вайнштейна, он никогда не совершал сексуальных действий без согласия на то партнёра, напоминает «360».

Ранее News.ru писал о том, что Нью-Йоркский суд не стал снимать обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Харви Вайнштейна. Адвокат продюсера настаивал, что женщины, обвинившие его подопечного, давали ложные показания.


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