Харви Вайнштейн предстанет перед судом в мае

Суд над продюсером Харви Вайнштейном начнётся 6 мая. Предварительные слушания состоятся 7 марта.
Первым шагом в судебном процессе станет подбор присяжных. Всего он будет продолжаться приблизительно шесть недель.
Обвиняющая сторона намерена попросить суд приобщить к делу показания женщин, утверждающих, что Вайнштейн в прошлом домогался их, но исков они не подавали. Защита отмечает, что эти материалы к делу напрямую не относятся.
По словам самого Вайнштейна, он никогда не совершал сексуальных действий без согласия на то партнёра, напоминает «360».
Ранее News.ru писал о том, что Нью-Йоркский суд не стал снимать обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Харви Вайнштейна. Адвокат продюсера настаивал, что женщины, обвинившие его подопечного, давали ложные показания.