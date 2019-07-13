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Украинский политик Виктор Медведчук считает, что развитию страны мешает зависимость её от США. По его словам, сложно говорить, что «новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон».

Начиная с 2014-го Украина находится под сильным внешним управлением США. Это мешает проявлению реальной украинской политики, влияет на суверенитет и независимость нашей страны, — написал он в Twitter. На Украине...