Глава британского МИД Джереми Хант сказал, что провал переговоров по соглашению об условиях выхода Великобритании из Евросоюза может привести к досрочным всеобщим парламентским выборам.
Прошу вас голосовать головой, а не только сердцем. Неправильный подход к переговорам — и мы получим выборы, а не Brexit, — цитирует Ханта The Daily Telegraph.
По его словам, нужно предложить парламенту такую сделку, «которую он примет», чтобы максимально быстро реализовать Brexit.
25 июля британский парламент уходит на каникулы и вернётся только 3 сентября, а установленный Евросоюзом крайний срок выхода Великобритании из ЕС — 31 октября.
Как ранее писал News.ru, необходимость вывести Великобританию из ЕС без соглашения с Брюсселем может потребовать приостановки работы парламента Великобритании.