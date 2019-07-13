https://static.news.ru/photo/97c5343e-a590-11e9-a423-fa163e074e61_1024.jpg Джереми Хант Фото: Wiktor Szymanowicz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский министр иностранных дел Джереми Хант заявил, что Великобритания отпустит иранский танкер, если Тегеран даст гарантии, что не отправится в Сирию.

Об этом он сказал главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу.

Я заверил его, что наша обеспокоенность заключалась не в происхождении нефти на танкере, а в пункте его назначения и что Великобритания поспособствует освобождению судна, если мы получим гарантии того, что оно не направится в Сирию после соблюдения надлежащих процедур в судах Гибралтара, — заявил Хант.

Он также отметил, что, по словам Зарифа, Тегеран не хочет обострения ситуации.

Принадлежащий Ирану танкер был задержан Королевской морской пехотой Великобритании у берегов Гибралтара. Предполагается, что судно направлялось в Сирию, чтобы доставить туда нефть.

Как ранее писал News.ru, капитан и главный офицер иранского танкера Grace 1 арестованы гибралтарской полицией.