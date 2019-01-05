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ХАМАС: напавшие на ТВ Палестины задержаны

Полиция Палестины Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Палестины

в мире [ версия для печати ]

МВД Палестины задержало пять человек, которые причастны к нападению на редакцию палестинского телевидения в секторе Газа. По словам представителя ХАМАС Абдельлатифа аль-Кануа, атаку организовали бывшие чиновники Палестинской национальной администрации.

Преступники напали на здание компании с пистолетами, топорами и палками и полностью уничтожили оборудование радиостанции «Голос Палестины», а также портреты Аббаса и Арафата, висевшие на стене, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что около 10 тысяч палестинцев принимали 4 января участие в массовых беспорядках на границе с сектором Газа. Израильские силовики использовали средства для разгона толпы. В результате их действий пострадали 20 палестинцев.


#нападение #палестина #ЗАДЕРЖАНИЕ #ХАМАС #телевидение
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