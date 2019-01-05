ХАМАС: напавшие на ТВ Палестины задержаны

МВД Палестины задержало пять человек, которые причастны к нападению на редакцию палестинского телевидения в секторе Газа. По словам представителя ХАМАС Абдельлатифа аль-Кануа, атаку организовали бывшие чиновники Палестинской национальной администрации.
Преступники напали на здание компании с пистолетами, топорами и палками и полностью уничтожили оборудование радиостанции «Голос Палестины», а также портреты Аббаса и Арафата, висевшие на стене, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что около 10 тысяч палестинцев принимали 4 января участие в массовых беспорядках на границе с сектором Газа. Израильские силовики использовали средства для разгона толпы. В результате их действий пострадали 20 палестинцев.