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Хакеры уличили Британию в авторстве инцидента в Солсбери

Joel Goodman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Инцидент в Солсбери и последовавший за ним скандал были заранее спланированы британскими властями. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные хакерской группой Anonymous.

Среди обнародованных ими новых бумаг есть те, которые, как утверждает кибербригада, относятся к британскому госпроекту Integrity Initiative, который, предположительно, был разработан Великобританией для вмешательства в дела других государств.

Согласно новым данным, сотрудники проекта ещё за несколько лет до инцидента с отравлением Скрипалей призывали выслать российских дипломатов из Британии, заявляя о желательности некой «катастрофы» для импульса к укреплению британской обороноспособности.

Занимавшиеся этим проектом люди якобы привлекали к своей работе специалистов по ядам и химическому оружию, а также контактировали с вербовщиком и соседом Сергея Скрипаля, сообщает РИА Новости.

В публикации также говорится, что с марта 2018 года, когда произошло отравление Скрипалей в английском Солсбери, Integrity Initiative развил активную информационную деятельность об инциденте. Спецкомиссия проекта Harod Associates изучает общественное мнение и социальные медиа, предоставляя отчёты под кодовым названием «Операция Iris».

Помимо этого, группа Anonymous обнародовала документы и счета на оплату, которые хакеры назвали свидетельством проведения госпроектом Integrity Initiative анализа деятельности телеканала RT. Основное внимание уделяется освещению инцидента в Солсбери, положению дел в странах бывшего СССР и ситуации на Ближнем Востоке, включая Сирию.

В счетах указано, что их выставил некто под именем Джассар Джамаль аль-Тахата, проживающий в Иордании, за «составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT». Он же указан автором в докладе об RT.

Британские власти не без оговорок, но уже признавали достоверными ранее опубликованные документы Anonymous по теме вмешательства Лондона в дела стран Евросоюза и ведения целенаправленной информационной войны против России.

Впервые документы о проекте Integrity Initiative хакеры Anonymous опубликовали в ноябре 2018 года. В декабре прошлого года, как сообщал News.ru, кибербригада придала огласке аналитические документы по реакции СМИ на отравление экс-полковника ГУ Минобороны, более известного как ГРУ, Сергея Скрипаля и персональные данные предполагаемого руководителя Института государственного управления Кристофера Доннелли, который, как предполагается, финансирует Integrity Initiative.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #ДЕЛОСКРИПАЛЕЙ #Солсбери
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