Хакеры три года читали переписку дипломатов ЕС

https://news.ru/storage/news/435e21a4b12e817e46d22c47f7e5a866/b40e8656-bb48-472d-88e7-579661c54757_850.jpg Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Хакеры в течение трёх лет имели доступ к дипломатической переписке Евросоюза (ЕС), что позволило им получить тысячи секретных сообщений, в том числе касающихся России. Взлом обнаружила компания Area 1, работающая в сфере кибербезопасности.

В похищенных материалах говорится о беспокойстве Европы в связи с деятельностью «непредсказуемой администрации Трампа» и неуверенностью, созданной негативным отношением президента США к ЕС, пишет The New York Times.

Оказавшиеся в распоряжении издания материалы говорят о сложностях, с которыми сталкивается ЕС при взаимодействии с Китаем и Россией, а также отражают обеспокоенность Брюсселя в связи с опасностью возрождения ядерной программы Ирана. Кроме этого, во вскрытой переписке находились распространявшиеся внутри ЕС докладные записки о разговорах с руководством Израиля, Саудовской Аравии и других стран.

В одном из сообщений замглавы миссии ЕС в Вашингтоне рекомендует европейским дипломатам работать с членами Конгресса в обход Трампа, а также пытаться укрепить отношения, называя США «самым важным партнёром». В другом письме европейские дипломаты обсуждали переговоры Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, прошедшие летом 2018 года в Хельсинки. Саммит в сообщении назван «успешным (по крайней мере для Путина)».

Кроме этого, в публикации упоминается сообщение о встрече лидеров ЕС с главой КНР Си Цзиньпином, а также обсуждение решений Трампа о повышении пошлин на китайские товары. Требования США охарактеризованы европейскими чиновниками как нелогичные, непоследовательные и угрожающие нанести ущерб интересам Вашингтона.

Полученная хакерами информация имела низкий статус секретности. Более конфиденциальные документы хранятся в другой системе.

Как писал ранее News.ru, по мнению замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николая Мурашова, США и ЕС являются основными источниками компьютерных атак в 2016—2017 годах. Наиболее активными участниками всех видов атак являются США (49,6%), в то время как на долю России приходится от 1,7 до 4% атак в зависимости от их вида.