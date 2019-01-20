Хакеры слили в Сеть почтовый ящик Макрона

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Киберпреступники опубликовали адрес электронной почты президента Франции Эммануэля Макрона, которым он пользуется для частной переписки. Он оказался в числе слитых в Интернет 773 млн адресов и более 21 млн паролей.

В Елисейском дворце при этом отметили, что информационной безопасности лидера страны ничего не угрожает.

«Пароль регулярно меняется, и сейчас глава государства использует двухэтапную аутентификацию», — сообщает Le Journal du Dimanche со ссылкой на источники в окружении Макрона.

По словам инсайдеров, французский лидер использует защищённый смартфон, у которого есть функция шифрования всех данных.

Как писал News.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в 2018 году хакеры атаковали сайт Министерства иностранных дел более 70 млн раз. Она отметила, что атаки производились с IP-адресов из Японии, США, Украины, Румынии, Германии, Дании, Италии, Великобритании, Канады, Нидерландов, Саудовской Аравии, Польши, Турции и Китая.