Хакеры выложили личные данные политиков Германии

https://news.ru/storage/news/e23e738da027888bb533a72d0e86decb/9ed7eac0-5d7d-4d7e-bd43-164a806e7bf1_850.jpg Markus Heine/imago stock&people/Global Look Press

Хакеры выложили в открытый доступ личные данные сотен политиков из ФРГ. Кибератаке подверглись все партии Бундестага, кроме «Альтернативы для Германии».

Информация была опубликована в соцсети Twitter. Там оказались номера мобильных телефонов, адреса, внутрипартийные документы, ксерокопии паспортов ряда политиков, информация по кредитным картам членов их семей и переписки с близкими.

В настоящее время неизвестно, кто совершил атаку. На аккаунт, где были размещены данные, подписаны свыше 16 тысяч пользователей. Им владеет интернет-платформа, оператор которой, как предполагается, находится в Гамбурге, передаёт радиостанция rbb Inforadio.

Ранее News.ru писал, что вредоносная программа WannaCry продолжает атаковать компьютеры. В конце прошлого года на её долю пришлось 28% всех зафиксированных угроз. Массовое распространение вируса началось в мае 2017 года с Испании. В короткий срок им были поражены около полумиллиона устройств более чем в 200 странах.