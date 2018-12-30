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Хакерская атака сорвала тираж крупнейших газет в США

Jonathan Alcorn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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Один из крупнейших в США газетных заводов в Лос-Анджелесе подвергся хакерской атаке. Вирус поразил компьютеры, которые отвечают за процесс печати, в результате сорвался тираж нескольких крупных изданий.

Без свежей субботней прессы остались подписчики Los Angeles Times, San Diego Union-Tribune, Wall Street Journal, New York Times, Chicago Tribune и ряда других газет. Кто именно стоит за кибератакой, пока неизвестно. По данным источников LA Times, она произошла из-за рубежа. Представители предприятия заявили, что специалисты пытаются устранить проблему, однако решить её до воскресенья вряд ли удастся, передаёт Associated Press.

Ранее News.ru писал о том, что хакеры атаковали сайт конкурса красоты «Мисс „Подмосковье сегодня“».


#сша #хакеры #атака #газета
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