https://static.news.ru/photo/9b254868-9b44-11e9-8ecb-fa163e074e61_1024.jpg Халифа Хафтар Фото: Matteo Trevisan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Находящаяся под командованием маршала Халифы Хафтара Ливийская национальная армия (ЛНА) собирается в самое ближайшее время вернуть под свой контроль город Гарьян к югу от Триполи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата парламента Ливии Али ас-Саиди аль-Кайиди.

Ливийская национальная армия возвращается в Гарьян военным путём для восстановления контроля над ним в ближайшие дни, — сообщил аль-Кайиди.

Собеседник агентства добавил, что ЛНА активно концентрирует свои подразделения вокруг вышеупомянутого ливийского населённого пункта.

Ранее силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии заняли город Гарьян, находящийся в непосредственной близости от Триполи, и взяли в плен порядка 150 солдат армии Хафтара, писал News.ru.