Находящаяся под командованием маршала Халифы Хафтара Ливийская национальная армия (ЛНА) собирается в самое ближайшее время вернуть под свой контроль город Гарьян к югу от Триполи.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата парламента Ливии Али ас-Саиди аль-Кайиди.
Ливийская национальная армия возвращается в Гарьян военным путём для восстановления контроля над ним в ближайшие дни, — сообщил аль-Кайиди.
Собеседник агентства добавил, что ЛНА активно концентрирует свои подразделения вокруг вышеупомянутого ливийского населённого пункта.
Ранее силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии заняли город Гарьян, находящийся в непосредственной близости от Триполи, и взяли в плен порядка 150 солдат армии Хафтара, писал News.ru.