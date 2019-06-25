Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о новом наступлении на столицу Ливии Триполи.
Его войска уже перебросили в окрестности города дополнительное подкрепление, сообщает информационный портал «Машхад» со ссылкой на заявление армии.
Двум батальонам спецназначения были поручены специальные задачи на заключительном этапе штурма Триполи и его зачистка от боевиков, — передает «Машхад» сообщение военных.
В начале апреля нынешнего года Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар начал наступление на Триполи для «освобождения от террористов». В результате боев за овладение ливийской столицей погибли почти 740 человек, более 4,4 получили ранения.
Ранее в руководстве армии Хафтара обвинили Турцию в помощи Триполи, писал News.ru.