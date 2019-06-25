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Вашингтон выступал и продолжит выступать однозначно против возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом заявил журналистам временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Накануне ПАСЕ большинством голосов европейских делегатов приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Что, в свою очередь, позволило РФ впервые с 2016 года подать заявку на подтверждение своих...