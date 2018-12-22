Жители Идлиба покидают родные дома

https://news.ru/storage/news/b5f32e198958224f2c848cd69d65371a/68d0e873-c02a-4665-9a4c-354b4634c75d_850.jpg Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители сирийской провинции Идлиб уходят через гуманитарный коридор с захваченных боевиками территорий и прибывают на аэродром Абу-Духур.

Подконтрольную «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в РФ) область 22 декабря 2018 года покинули около 300 человек, пишет РИА Новости. Часть беженцев перевозят на автобусах, остальные идут пешком. Большинство — женщины, дети и пожилые. Все проходят идентификацию личности, потом направляются в российско-сирийский медпункт.

«В основном у прибывших граждан переутомление и сильный стресс. У многих детей повышенная температура. У некоторых женщин гематомы и ушибы. У пожилых, как правило, диабет и переутомление», — заявили медицинские работники.

Всех детей осматривают, при необходимости им делают прививки. Пострадавших встречали волонтёры фонда имени Ахмата Кадырова, выдавали тёплые вещи, обувь.

Ранее News.ru сообщал о нескольких обстрелах боевиками сирийских населённых пунктов. Атакам подверглись: Латакия, Телль-Марак, Телль-Эль-Мактаа и Ачан провинции Хама, а также районы Суккари, Сакибия и улицы города Алеппо.