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Жители Идлиба покидают родные дома

Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Жители сирийской провинции Идлиб уходят через гуманитарный коридор с захваченных боевиками территорий и прибывают на аэродром Абу-Духур.

Подконтрольную «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в РФ) область 22 декабря 2018 года покинули около 300 человек, пишет РИА Новости. Часть беженцев перевозят на автобусах, остальные идут пешком. Большинство — женщины, дети и пожилые. Все проходят идентификацию личности, потом направляются в российско-сирийский медпункт.

«В основном у прибывших граждан переутомление и сильный стресс. У многих детей повышенная температура. У некоторых женщин гематомы и ушибы. У пожилых, как правило, диабет и переутомление», — заявили медицинские работники.

Всех детей осматривают, при необходимости им делают прививки. Пострадавших встречали волонтёры фонда имени Ахмата Кадырова, выдавали тёплые вещи, обувь.

Ранее News.ru сообщал о нескольких обстрелах боевиками сирийских населённых пунктов. Атакам подверглись: Латакия, Телль-Марак, Телль-Эль-Мактаа и Ачан провинции Хама, а также районы Суккари, Сакибия и улицы города Алеппо.


#сирия #ИДЛИБ
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