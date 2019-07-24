Нападение на советника посольства Белоруссии в Турции не было политически мотивированным. С таким заявлением выступил губернатор Анкары Васип Шахин.
Ранее стало известно, что в Анкаре тяжело ранили белорусского дипломата Александра Поганшева. Нападавший сразу после покушения покончил с собой.
В нападении не было какого-либо политического мотива, — цитирует его слова газета
Hürriyet.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.
Как писал News.ru, неизвестные напали на кандидата в депутаты в Верховную раду Украины Артёма Семенихина.