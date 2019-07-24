https://static.news.ru/photo/570851db-c92e-4fd6-90cf-d2e7ce0f2abb_1024.jpg Фото: Global Look Press/Fabian Geier/www.7aktuell.de

Нападение на советника посольства Белоруссии в Турции не было политически мотивированным. С таким заявлением выступил губернатор Анкары Васип Шахин.

Ранее стало известно, что в Анкаре тяжело ранили белорусского дипломата Александра Поганшева. Нападавший сразу после покушения покончил с собой.

В нападении не было какого-либо политического мотива, — цитирует его слова газета Hürriyet .

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.

Как писал News.ru, неизвестные напали на кандидата в депутаты в Верховную раду Украины Артёма Семенихина.