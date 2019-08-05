https://static.news.ru/photo/f8b033ca-b819-11e9-a5eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Извинения за несправедливые обвинения в размещении лживой информации принесла британская газета Guardian информационному агентству Sputnik.

Соответствующий текст был опубликован в Instagram британского издания.

Во время пожара в соборе Парижской Богоматери корреспондент Sputnik France сделал фото, которое распространилось в Интернете и вызвало множество споров.

На кадре запечатлена горящая постройка и толпа людей вокруг. При этом на переднем плане оказались двое улыбающихся молодых людей восточной внешности, которые проходят под лентой оцепления полиции, пишет РИА Новости .

В выпуске Fake or for real от 19 апреля мы предположили, что получившая широкое распространение фотография, сделанная во время пожара в Нотр-Даме, подвергалась редактированию. С нами связался правообладатель фото, и мы признаём: фотография не подвергалась редактированию. Мы приносим извинения за то, что утверждали обратное, — сказано в сообщении Guardian.

Пользователи социальных сетей пришли к выводу, что на этом снимке видно, как мусульмане отнеслись к трагедии в Нотр-Даме.

Кроме того, в попытке повлиять на отношение общества к мусульманам Sputnik обвинили и некоторые СМИ.

Среди них была и Guardian. 19 апреля издание разместило фото в своей рубрике Fake or for Real («Фейк или правда») в Instagram. Газета, сославшись на мнение американских экспертов, заявила, что кадр подвергся монтажу.

На эти обвинения Sputnik ответил размещением исходника фото со всеми метаданными, тем самым доказав его подлинность.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля и продолжался 12 часов. Огонь уничтожил часы и шпиль, а также частично разрушил кровлю. Однако обе башни и основная конструкция остались целы. Как ранее писал News.ru, в конце июля главный архитектор Филипп Вильнев, ответственный за восстановление Нотр-Дама, заявил о риске обрушения сводов здания.