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Гуайдо пообещал амнистию для Мадуро

Хуан Гуайдо Roman Camacho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хуан Гуайдо

в мире [ версия для печати ]

Самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуайдо допустил возможность предоставления амнистии действующему главе государства Николасу Мадуро.

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы заявил, что оппозиционный парламент уже рассматривает соответствующий законопроект, сообщает национальный телеканал Univisión.

Как писал News.ru, 23 января Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его полномочия официально признали США, Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Ряд стран, в том числе Россия и Мексика, поддержали правительство Мадуро.


#венесуэла #николасмадуро #амнистия #ХуанГуайдо
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