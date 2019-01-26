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Гуайдо перед началом переворота в Венесуэле ездил в США

Rayner Pena/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом, за несколько недель до начала госпереворота в стране ездил в США, Колумбию и Бразилию.

Находящийся в изгнании экс- мэр Каракаса Антонио Ледезма рассказал Associated Press, что Гуайдо совершил эти поездки для того, чтобы оповестить правительства о готовящемся госперевороте в Венесуэле, а также обсудить детали стратегии начала массовых демонстраций оппозиции.

Бывший градоначальник также сообщил, что протесты должны были начаться ещё 10 января, сразу после заявлений стран о непризнании итогов выборов в Венесуэле.

26 января Госдепартамент США назначил на должность спецпредставителя по Венесуэле экс-дипломата Эллиотта Эбрамса. В его обязанности входит «помощь венесуэльскому народу в восстановлении демократии».

Ранее News.ru писал о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила Соединённые Штаты в желании напрямую управлять политической ситуацией в Венесуэле. По её словам, США планируют сделать из Венесуэлы своего регионального вассала.


#сша #венесуэла #госпереворот #ХуанГуайдо
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