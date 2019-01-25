Гуайдо отказался от встречи с Мадуро

Самопровозглашённый президент Венесуэлы, спикер Национальной ассамблеи и оппозиционер Хуан Гуайдо не хочет обсуждать сложившуюся ситуацию с официальным главой страны Николасом Мадуро. По его словам, республиканская оппозиция не готова на «фальшивый диалог» с правительством.
«Узурпаторский режим привык, что при повышении давления на него сразу применяются репрессии, затем фальшивый диалог, но на это никто не пойдёт», — сказал Гуайдо.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, о готовности к встрече с Хуаном Гуайдо, отметив, что «есть всегда канал диалога с оппозицией, при любых обстоятельствах», писал News.ru.
Президент России Владимир Путин выразил поддержку законной власти Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Лидер РФ провёл телефонный разговор с избранным венесуэльским главой Николасом Мадуро.