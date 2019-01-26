Гуайдо назвал сроки новых выборов в Венесуэле

https://news.ru/storage/news/1a6164ad126430d9a7f0f9477a288b75/224a0a69-bac3-4de9-b17f-18d2e8f84cf2_850.jpg Rafael Hernandez/Global Look Press

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что досрочные выборы должны пройти через шесть–девять месяцев или раньше, а конфликт в стране должны решать сами венесуэльцы.

«Надо оздоровить как можно скорее избирательную систему, чтобы был один избиратель и один голос, мы говорим о шести–девяти месяцах, может, меньше, но как можно скорее», — заявил Гуайдо испанскому телеканалу Antena3.

Он также подчеркнул, что оппозиция не готова к переговорам с властями Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро.

«Единственный возможный пункт для реального разрешения политического конфликта — свободные выборы», — добавил политик.

Гуайдо сказал, что возможна амнистия для Мадуро, но только «если власти Венесуэлы будут сотрудничать для восстановления конституционного порядка».

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Помимо США его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция, Грузия. В стране начались беспорядки.

Как писал News.ru, Венесуэла готова принять посредничество России в установлении диалога между правительством и оппозицией. Речь идёт о предложениях, озвученных ранее российским МИДом.