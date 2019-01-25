Гуайдо просит дипломатов РФ и США остаться в Венесуэле

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Самопровозглашённый президент Венесуэлы, спикер Национальной ассамблеи и оппозиционер Хуан Гуайдо призвал иностранных дипломатов не покидать Боливарианскую республику. Гуайдо отметил, что необходимо прислушиваться к его словам, так как считает себя представителем законных властей.

«Мы говорим сотрудникам американского посольства, что вы можете оставаться в этой стране, причём с открытыми дверьми. Пусть останутся все посольства — и российское, и китайское, все. Добро пожаловать в Венесуэлу», — заявил Гуайдо на пресс-конференции в Каракасе.

Также оппозиционер призвал вооружённые силы прекратить наступления и «встать на сторону народа».

Гуайдо выразил особую благодарность странам, которые признали его временным президентом, в том числе он причислил к ним и Евросоюз, который положительно отреагировал на его кандидатуру. Тем не менее оппозиционер считает, что члены ЕС поступили правильно, призвав к досрочным выборам в стране. На вопрос журналистов, признала ли Южная Осетия, Гуайдо повторил несколько раз, что нет.

«Признание означает доверие, законность, делает нас законными, потому что мы работаем для решения проблем людей», — сказал Гуайдо.

Пресс-конференция, которая больше напоминала митинг, началась на полтора часа позже, чем было запланировано. Вначале Гуайдо объявил минуту молчания по погибшим в результате столкновений в стране.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал политику США разрушительной «не только в отношении Венесуэлы, но и в отношении целого ряда стран». По мнению главы МИД РФ, Соединённые Штаты открыто призывают к государственному перевороту в Боливарианской Республике.

Бюро по консульским делам Госдепартамента США призвало американских граждан, находящихся в Венесуэле, покинуть страну в связи с резким обострением в ней внутриполитического кризиса. Ведомство посоветовало американцам улететь коммерческими рейсами авиакомпаний, «пока они ещё доступны». Кроме того, в Госдепе предложили найти безопасное место тем гражданам США, которые решили не покидать Венесуэлу, писал News.ru.