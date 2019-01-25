USD  66.0016 EUR  75.0306
GOLD1,297 $   Brent61.59 $ Bitcoin3,570.41 $
МОСКВА-15°C22:20
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Гуайдо просит дипломатов РФ и США остаться в Венесуэле

Boris Vergara/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Самопровозглашённый президент Венесуэлы, спикер Национальной ассамблеи и оппозиционер Хуан Гуайдо призвал иностранных дипломатов не покидать Боливарианскую республику. Гуайдо отметил, что необходимо прислушиваться к его словам, так как считает себя представителем законных властей.

«Мы говорим сотрудникам американского посольства, что вы можете оставаться в этой стране, причём с открытыми дверьми. Пусть останутся все посольства — и российское, и китайское, все. Добро пожаловать в Венесуэлу», — заявил Гуайдо на пресс-конференции в Каракасе.  

Также оппозиционер призвал вооружённые силы прекратить наступления и «встать на сторону народа». 

Гуайдо выразил особую благодарность странам, которые признали его временным президентом, в том числе он причислил к ним и Евросоюз, который положительно отреагировал на его кандидатуру. Тем не менее оппозиционер считает, что члены ЕС поступили правильно, призвав к досрочным выборам в стране. На вопрос журналистов, признала ли Южная Осетия, Гуайдо повторил несколько раз, что нет.

«Признание означает доверие, законность, делает нас законными, потому что мы работаем для решения проблем людей», — сказал Гуайдо. 

Пресс-конференция, которая больше напоминала митинг, началась на полтора часа позже, чем было запланировано. Вначале Гуайдо объявил минуту молчания по погибшим в результате столкновений в стране. 

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал политику США разрушительной «не только в отношении Венесуэлы, но и в отношении целого ряда стран». По мнению главы МИД РФ, Соединённые Штаты открыто призывают к государственному перевороту в Боливарианской Республике.

Бюро по консульским делам Госдепартамента США призвало американских граждан, находящихся в Венесуэле, покинуть страну в связи с резким обострением в ней внутриполитического кризиса. Ведомство посоветовало американцам улететь коммерческими рейсами авиакомпаний, «пока они ещё доступны». Кроме того, в Госдепе предложили найти безопасное место тем гражданам США, которые решили не покидать Венесуэлу, писал News.ru.


#сша #россия #венесуэла
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
Военные вовлечены в контрабанду
в мире 21:14, 25 января 2019
Радикалы могут получить ПЗРК «Игла-С» из Венесуэлы
Военные вовлечены в контрабанду
в мире 19:35, 25 января 2019
Госдеп призвал американцев покинуть Венесуэлу
в мире 19:11, 25 января 2019
Помпео выступит на Совбезе ООН по Венесуэле в субботу
Лента новостей
в мире 22:19
Посол РФ отрицает появление наёмников из ЧВК Вагнера в Венесуэле
спорт 22:10
Самодурова обошла Загитову и выиграла ЧЕ в Минске
в мире 21:54
Мадуро объявил о готовности к встрече с Гуайдо
в мире 21:43
Трамп назвал арест своего советника «охотой на ведьм»
в мире 21:33
Трамп хочет восстановить работу правительства на три недели
Другие новости
в мире 22:19
Посол РФ отрицает появление наёмников из ЧВК Вагнера в Венесуэле
в мире 21:54
Мадуро объявил о готовности к встрече с Гуайдо
в мире 21:43
Трамп назвал арест своего советника «охотой на ведьм»
в мире 21:33
Трамп хочет восстановить работу правительства на три недели
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top