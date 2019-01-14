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Грузовой самолёт из Кыргызстана разбился в Иране

John Green/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Грузовой Boeing 707, выполнявший рейс из Бишкека в Карадж, потерпел крушение в иранской провинции Альборз. Предполагается, что катастрофа произошла по вине пилотов.

Самолёт должен был приземлиться в аэропорту Пайям, однако экипаж по ошибке направил его на аэродром Фатх, не предназначенный для таких крупных воздушных судов. В результате самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, пробил ограждение и въехал в жилой район. На место инцидента иранские власти направили несколько спасательных групп и вертолёт, сообщает телеканал PressTV. По его данным, на борту самолёта находились 10 человек.

Агентство IRNA, в свою очередь, утверждает, что в самолёте было 15 человек. Точных сведений о погибших и пострадавших пока нет. Предполагается, что экипаж мог выжить. Детали происшествия уточняются.

В ОАО «Международный аэропорт Манас» РИА Новости пояснили, что Boeing 707 принадлежал иранской авиакомпании и совершал чартерный рейс.

Ранее News.ru сообщил о похожем инциденте в Шереметьево. Пилот пассажирского самолёта чешской авиакомпании Smart Wings допустил ошибку, в результате чего воздушное судно при разгоне выкатилось за пределы ВПП. Авария привела к задержке десятков авиарейсов.


#иран #кыргызстан #авиапроисшествия
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