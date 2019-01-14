Грузовой самолёт из Кыргызстана разбился в Иране

https://news.ru/storage/news/c5197a51e42c604dd82fc45806561c3b/8de2653a-a2e8-433a-8d38-1a6ce66fe93b_850.jpg John Green/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Грузовой Boeing 707, выполнявший рейс из Бишкека в Карадж, потерпел крушение в иранской провинции Альборз. Предполагается, что катастрофа произошла по вине пилотов.

Самолёт должен был приземлиться в аэропорту Пайям, однако экипаж по ошибке направил его на аэродром Фатх, не предназначенный для таких крупных воздушных судов. В результате самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, пробил ограждение и въехал в жилой район. На место инцидента иранские власти направили несколько спасательных групп и вертолёт, сообщает телеканал PressTV. По его данным, на борту самолёта находились 10 человек.

Агентство IRNA, в свою очередь, утверждает, что в самолёте было 15 человек. Точных сведений о погибших и пострадавших пока нет. Предполагается, что экипаж мог выжить. Детали происшествия уточняются.

В ОАО «Международный аэропорт Манас» РИА Новости пояснили, что Boeing 707 принадлежал иранской авиакомпании и совершал чартерный рейс.

Ранее News.ru сообщил о похожем инциденте в Шереметьево. Пилот пассажирского самолёта чешской авиакомпании Smart Wings допустил ошибку, в результате чего воздушное судно при разгоне выкатилось за пределы ВПП. Авария привела к задержке десятков авиарейсов.