Грузовик с фекалиями врезался в самолёт с пассажирами

https://news.ru/storage/news/a941a2a76e85160f4841df31b101a180/cebc3af6-0ef1-43c0-8f30-ea611d7c9686_850.jpg Aleksey Bychkov/Global Look Press

Рейс авиакомпании JetBlue из Нью-Йорка в Денвер задержали в аэропорту имени Джона Кеннеди. Причиной отмены рейса стало столкновение воздушного судна со спецтехникой.

Инцидент произошёл с лайнером Airbus A321. Когда самолёт готовился к взлёту, нижнюю часть его фюзеляжа протаранил грузовик с туалетными отходами. После этого все пассажиры вынуждены были покинуть воздушное судно, пока машину не извлекли из-под него.

По данным представителей, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает Lenta.ru.

Ранее News.ru писал, что самолёт ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр» не смог вылететь из Тюмени в Ханты-Мансийск по причине задымившегося двигателя. Пассажиров воздушного судна пришлось эвакуировать.