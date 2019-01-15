USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,287 $   Brent59.75 $ Bitcoin3,677.41 $
МОСКВА0°C20:24
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Грузовик с фекалиями врезался в самолёт с пассажирами

Aleksey Bychkov/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Рейс авиакомпании JetBlue из Нью-Йорка в Денвер задержали в аэропорту имени Джона Кеннеди. Причиной отмены рейса стало столкновение воздушного судна со спецтехникой.

Инцидент произошёл с лайнером Airbus A321. Когда самолёт готовился к взлёту, нижнюю часть его фюзеляжа протаранил грузовик с туалетными отходами. После этого все пассажиры вынуждены были покинуть воздушное судно, пока машину не извлекли из-под него.

По данным представителей, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает Lenta.ru.

Ранее News.ru писал, что самолёт ATR-72 авиакомпании «ЮТэйр» не смог вылететь из Тюмени в Ханты-Мансийск по причине задымившегося двигателя. Пассажиров воздушного судна пришлось эвакуировать.


#сша #самолет #грузовик #столкновение #Нью-Йорк #фекалии
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
в мире 10:10, 14 января 2019
Грузовой самолёт из Кыргызстана разбился в Иране
в мире 23:11, 13 января 2019
Захватчика самолёта EgyptAir будут судить в Александрии
происшествия 21:35, 13 января 2019
Пилот признал ошибку при разгоне самолёта в Шереметьево
Лента новостей
в мире 20:18
ОБСЕ ответила на отказ Киева от наблюдателей РФ на выборах
общество 20:16
Сирийцам открыли путь в морские училища Крыма
в мире 20:11
Трамп задумался о выходе США из НАТО
в мире 20:03
Посольство призвало россиян в Найроби к бдительности
в мире 20:01
Порошенко назвал получение томоса поражением России
Другие новости
в мире 20:18
ОБСЕ ответила на отказ Киева от наблюдателей РФ на выборах
в мире 20:11
Трамп задумался о выходе США из НАТО
в мире 20:03
Посольство призвало россиян в Найроби к бдительности
в мире 20:01
Порошенко назвал получение томоса поражением России
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top