Грузовик КамАЗ, перевозивший 12 человек из села Земо-Алвани в село Омало высокогорной Грузии, упал с 400-метрового обрыва. Жертвы есть, но их число пока не сообщается.
Сразу после случившегося на место выехали местные спасатели, бригады скорой помощи, а также медики из Тбилиси, — сообщили ТАСС в Службе по управлению ЧС МВД республики.
По информации местных СМИ, грузовик вёз людей на сельский праздник. Пятерым удалось выпрыгнуть из падающей в пропасть машины.
Как писал News.ru, автомобиль УАЗ сорвался с пятидесятиметрового обрыва в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. Инцидент произошёл в Цунтинском районе. В результате пострадали четыре человека, двое находятся в критическом состоянии. Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте.