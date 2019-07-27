https://static.news.ru/photo/2629da42-b06b-11e9-97f4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Грузовик КамАЗ, перевозивший 12 человек из села Земо-Алвани в село Омало высокогорной Грузии, упал с 400-метрового обрыва. Жертвы есть, но их число пока не сообщается.

Сразу после случившегося на место выехали местные спасатели, бригады скорой помощи, а также медики из Тбилиси, — сообщили ТАСС в Службе по управлению ЧС МВД республики.

По информации местных СМИ, грузовик вёз людей на сельский праздник. Пятерым удалось выпрыгнуть из падающей в пропасть машины.

Как писал News.ru, автомобиль УАЗ сорвался с пятидесятиметрового обрыва в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. Инцидент произошёл в Цунтинском районе. В результате пострадали четыре человека, двое находятся в критическом состоянии. Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте.