https://static.news.ru/photo/a468bdda-ad35-11e9-9cde-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Elizabeth Xue Bai/Xinhua/Global Look Press

Австралийские полицейские обнаружили крупную партию наркотиков в грузовике, протаранившем их автомобили. ДТП произошло 22 июля в северо-западной части Сиднея. Неизвестный врезался в полицейские машины, после чего скрылся.

Момент аварии попал на видеокамеры, сотрудникам правоохранительных органов потребовался час, чтобы найти нарушителя и обыскать грузовик. В результате в машине обнаружили 273 килограмма метамфетамина на сумму около 200 миллионов австралийских долларов.

Врезаться в полицейский автомобиль с таким количеством наркотиков — это нечто неслыханное, исключительное стечение обстоятельств, — приводит телеканал « 360 » слова представителя полиции штата Новый Южный Уэльс Глена Бейкера.

Водитель задержан, ему предъявлены обвинения по нескольким статьям. Полицейские собирают данные о мужчине и транспортном средстве.

Ранее News.ru писал, что в ходе операции на Сицилии полицейские изъяли около девяти тонн марихуаны. Стоимость конфискованной партии на чёрном рынке превышает €20 млн.