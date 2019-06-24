https://static.news.ru/photo/e1f5fe7c-968f-11e9-be4f-fa163e074e61_1024.jpg Мцхета. Грузия Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили считает, что вероятные убытки страны в случае полного запрета на авиасообщение с Россией и остановку потока российских туристов за летний сезон могут составить 2,1 млрд лари (около $750 млн).

Если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 млрд лари, — цитирует его ТАСС.

Он считает, что более всего от этого пострадает черноморское побережье Аджарии (Западная Грузия).

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в мае россияне совершили более 172 тысяч визитов в республику и оказались на первом месте среди иностранных туристов.

Как писал News.ru, российские туристы начали менять уже приобретённые туры в Грузию на путёвки в Турцию, Армению и на Кипр. Это связано с запретом на авиасообщение. Те, у кого обратные билеты куплены на даты после 8 июля, меняют бронь на другие направления, и в большинстве случаев с доплатой. Кто-то сдаёт билеты на прямые рейсы и берёт стыковочные или на более поздние даты, с уверенностью, что всё это быстро закончится.