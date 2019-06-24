Мцхета. Грузия Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили считает, что вероятные убытки страны в случае полного запрета на авиасообщение с Россией и остановку потока российских туристов за летний сезон могут составить 2,1 млрд лари (около $750 млн).

Если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 млрд лари,цитирует его ТАСС.

Он считает, что более всего от этого пострадает черноморское побережье Аджарии (Западная Грузия).

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в мае россияне совершили более 172 тысяч визитов в республику и оказались на первом месте среди иностранных туристов.

Как писал News.ru, российские туристы начали менять уже приобретённые туры в Грузию на путёвки в Турцию, Армению и на Кипр. Это связано с запретом на авиасообщение. Те, у кого обратные билеты куплены на даты после 8 июля, меняют бронь на другие направления, и в большинстве случаев с доплатой. Кто-то сдаёт билеты на прямые рейсы и берёт стыковочные или на более поздние даты, с уверенностью, что всё это быстро закончится.

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