Власти Грузии готовы выделить €600 тыс. на субсидию транзитных рейсов, осуществляемых из РФ в республику. Соответствующий указ опубликован на
Специально для этого премьер-министр Мамука Бахтадзе внёс изменения в постановление правительства «Об утверждении специального порядка закупок товаров и услуг компанией». Стоимость договора должна быть определена в размере не более €90 без учета НДС на каждого пассажира.
Антироссийские протесты в столице Грузии начались 20 июня. Спровоцировало беспорядки открытие сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, на котором глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
Как писал News.ru, с 8 июля Россия, как и было запланировано, прервала прямое авиасообщение с Грузией.