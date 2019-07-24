https://static.news.ru/photo/b73c882e-ae3e-11e9-921f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Власти Грузии готовы выделить €600 тыс. на субсидию транзитных рейсов, осуществляемых из РФ в республику. Соответствующий указ опубликован на сайте грузинского правительства.

Специально для этого премьер-министр Мамука Бахтадзе внёс изменения в постановление правительства «Об утверждении специального порядка закупок товаров и услуг компанией». Стоимость договора должна быть определена в размере не более €90 без учета НДС на каждого пассажира.

Антироссийские протесты в столице Грузии начались 20 июня. Спровоцировало беспорядки открытие сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, на котором глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Как писал News.ru, с 8 июля Россия, как и было запланировано, прервала прямое авиасообщение с Грузией.