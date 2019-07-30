https://static.news.ru/photo/4847a996-b2dd-11e9-8908-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Власти Абхазии не в силах запустить международные рейсы после восстановления сухумского аэропорта, а авиасообщение с Россией станет доказательством попыток Москвы подчинить себе все сферы в самопровозглашённой республике. Такую позицию озвучила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
Сухумский аэропорт не сможет функционировать как международный аэропорт, так как это будет нарушением норм международного права, устава ICAO и законодательства Грузии, — цитирует Цихелашвили «Интерфакс».
Грузинский политик полагает, что заявления властей Абхазии о восстановлении международного авиасообщения — это популистский шаг, который «ничего из себя не представляет, кроме нарушения закона», а также движения в сторону того, чтобы самопровозглашённая республика «больше оказалась в сфере влияния России».