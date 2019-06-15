https://static.news.ru/photo/f339f7f6-80ff-11e9-9445-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Государственный совет по геральдике при парламенте Грузии выступил с инициативой запретить использование в общественных местах национальных флагов государств, с которыми у страны либо натянутые отношения, либо Тбилиси не поддерживает с ними дипломатических отношений.

Как пишет «Взгляд» со ссылкой на близкие к грузинскому парламенту источники, депутаты намерены поддержать данную инициативу. Когда же именно проект закона будет внесён на рассмотрение парламентариев, пока неизвестно.

Сразу после военного конфликта в августе 2008 года Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой, а также со странами, признавшими Абхазию и Южную Осетию: Никарагуа, Венесуэлой, Республикой Науру и Сирией.

В начале июня бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе рассказала, что, по её мнению, может вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии, писал News.ru.