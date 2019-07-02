https://static.news.ru/photo/9b1f2b32-9c97-11e9-9fef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Леван Авлабрели/Sputnik/РИА Новости

Прекращение полётов российских авиакомпаний и последовавший за этим отток российских туристов обойдётся Грузии в круглую сумму. По оценкам главы Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, ущерб экономике республики составит 2 млрд лари (около $710 млн).

В 2018 году Грузию посетили 1,4 млн туристов из РФ. В том же году поступления в сферу туризма Грузии с российской стороны составили 2 млрд лари. В 2019 году мы ожидали 1,7 млн туристов и 2,5 млрд лари (более $886 млн). Таким образом, по нашим прогнозам, к концу года мы не досчитаемся около 1 млн туристов и потеряем до 2 млрд лари, — цитирует её ТАСС .

По её словам, сейчас специалисты туриндустрии пытаются переориентироваться на туристов из США и Европы. С этой целью Национальная администрация туризма уже запустила рекламные видеоролики о Грузии на ведущих западных телеканалах.

Ранее News.ru писал, что МИД считает запрет на перелёты в Грузию адекватной реакцией на протесты. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. По его словам, других действий быть не могло, потому что речь идёт о нескольких сотнях тысяч граждан России, отдыхающих в Грузии.