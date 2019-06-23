https://static.news.ru/photo/88fc12da-9594-11e9-8773-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Грузинские пользователи запустили в Интернете кампанию под названием «Отдохни в Грузии». Таким образом они выступили в поддержку туристического сектора страны.

Для участия необходимо опубликовать в социальной сети рассказ об отдыхе в стране, сопроводив его хештегом #ОтдохнивГрузии на грузинском языке.

Может быть, у этой акции никакого чудотворного экономического эффекта не будет, но главным для меня является поддержка людей и занятие важным делом, — цитирует ТАСС одного из авторов идеи адвоката Звиада Кордзадзе.

По его словам, он и сам намерен провести отпуск, не выезжая из страны.

Интернет-движение уже нашло отклик, в том числе среди именитых соотечественников. Некоторые решили развить идею кампании и создали группу под названием «Летний отдых в Грузии», в которой делятся информацией о местах, где можно провести отпуск.

Ранее, как писал News.ru, Звиад Кордзадзе и его единомышленники призвали соотечественников отменить поездки за границу и провести отпуск внутри страны, чтобы помочь экономике страны. Таким образом авторы идеи намерены дать свой ответ на российский запрет туров и авиаперелётов.