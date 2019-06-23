Грузинский патриарх прокомментировал ситуацию в Тбилиси
Кирилл Сухина
14:17, 23 июня 2019
https://static.news.ru/photo/fd2192d4-95a8-11e9-8073-fa163e074e61_1024.jpgИлиа ВторойФото: Ministry of Foreign Affairs of Bulgaria
Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй на фоне протестов в Тбилиси призвал к осторожности и недопущению ошибок.
Мы живём в очень трудное время, плохие события вокруг нас. Поэтому я хочу обратиться к вам с просьбой быть осторожнее и не допустить какую-либо ошибку, — цитирует его слова «Интерфакс».
Священнослужитель добавил, что уверен в урегулировании ситуации, ибо «Грузия находится под особенным покровительством Божией Матери».
Ранее, как писал News.ru, власти Грузии струсили перед радикалами и переложили ответственность за происходящие в стране беспорядки на Россию. Такую точку зрения озвучил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.