Фото: Ministry of Foreign Affairs of Bulgaria

Девять человек намерены баллотироваться на пост президента Аргентины осенью текущего года, однако граждане считают, что основная борьба развернётся между действующим лидером страны Маурисио Макри и бывшим председателем кабмина Альберто Фернандесом, который примет участие в выборах в связке с экс-главой государства Кристиной Киршнер.

Среди их соперников оказались бывший министр экономики Роберто Лаванья, часто критикующий действующую власть, молодой политик Николас Дель Каньо, выдвигавший свою кандидатуру на прошлом голосовании, а также бывший вице-президент крупнейшего госбанка...