Илиа Второй Фото: Ministry of Foreign Affairs of Bulgaria

Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй на фоне протестов в Тбилиси призвал к осторожности и недопущению ошибок.

Мы живём в очень трудное время, плохие события вокруг нас. Поэтому я хочу обратиться к вам с просьбой быть осторожнее и не допустить какую-либо ошибку, — цитирует его слова «Интерфакс».

Священнослужитель добавил, что уверен в урегулировании ситуации, ибо «Грузия находится под особенным покровительством Божией Матери».

Ранее, как писал News.ru, власти Грузии струсили перед радикалами и переложили ответственность за происходящие в стране беспорядки на Россию. Такую точку зрения озвучил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

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