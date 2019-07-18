https://static.news.ru/photo/bf6601c8-a958-11e9-9207-fa163e074e61_1024.jpg Кибар Халваши Фото: facebook.com/kkhalvashi1

Грузинский предприниматель Кибар Халваши, который в ближайшее время может стать владельцем телеканала «Рустави 2», пообещал уволить гендиректора СМИ Нику Гварамию.

Бизнесмен отметил, что не станет вмешиваться в редакционную политику и профессиональную деятельность журналистов, но собирается «заботиться о профессиональном развитии» и будет «всячески содействовать им в этом», передаёт РИА Новости .

Гварамия, которого на самом деле назначил тот режим, который отнял у меня компанию, не сможет продолжить работу в компании, — говорится в сообщении предпринимателя.

18 июля 2019 года Европейский суд по правам человека признал все жалобы «Рустави 2» на возвращение телекомпании Халваши необоснованными. По предварительным данным, бизнесмен поддерживает действующую власть в Грузии, тогда как телеканал считается оппозиционным.

Ранее News.ru сообщал, что на доме грузинского ведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии появилась позорная табличка. На ней было написано: «Здесь живет злой петух Георгий Габуния».