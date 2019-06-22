https://static.news.ru/photo/9670206a-9502-11e9-9f61-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Основатель крупнейшего в Грузии «ТВС банка» Мамука Хазарадзе готов профинансировать 10 чартерных авиарейсов грузинской авиакомпании Airzena — Georgian Airways из Киева в Тбилиси. Таким образом он хочет оказать помощь туристической отрасли в стране.

Друзья, как известно, с 8 июля прекращаются рейсы из России, что отразится на туристическом сезоне. Исходя из этого, я выражаю готовность от имени «ТВС банка» профинансировать 10 чартерных рейсов Airzena для украинских туристов из Киева в Тбилиси, для поддержки грузинской индустрии туризма! — написал Хазарадзе в Facebook .

Как писал News.ru, ранее в Минтрансе заявили, что не позволят грузинским авиакомпаниям летать в Россию. До этого президент Владимир Путин запретил отечественным компаниям осуществлять полёты в Грузию.

По информации экономиста Никиты Кричевского, отсутствие россиян нанесёт индустрии сервиса закавказского государства ущерб в размере 11,7% её доли в экономике.