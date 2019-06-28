Тбилиси обязан проводить разумную политику в сфере торговли с Россией, в том числе в вопросе винного экспорта.
Об этом говорится в обращении Ассоциации вина Грузии к властям республики, которое цитирует ТАСС.
Экономика страны не должна страдать из-за интересов конкретных политических сил страны, считают грузинские виноделы.
Важно, чтобы государство проводило разумную политику, сумело избежать экономических санкций со стороны РФ, что позволит стране избежать серьезного экономического ущерба, — говорится в обращении.
Отмечается, что Россия для Грузии является главным рынком сбыта винной продукции.
Роспотребнадзор на прошлой неделе сообщил об усилении контроля за качеством алкогольной продукции из Грузии, ввозимой на территорию России, из-за ухудшения качества продукции.
Ранее представители грузинской диаспоры обратились в Владимиру Путину с открытым письмом и попросили его восстановить авиасообщение между Россией и Грузией, писал News.ru.