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Тбилиси обязан проводить разумную политику в сфере торговли с Россией, в том числе в вопросе винного экспорта.

Об этом говорится в обращении Ассоциации вина Грузии к властям республики, которое цитирует ТАСС.

Экономика страны не должна страдать из-за интересов конкретных политических сил страны, считают грузинские виноделы.

Важно, чтобы государство проводило разумную политику, сумело избежать экономических санкций со стороны РФ, что позволит стране избежать серьезного экономического ущерба, — говорится в обращении.

Отмечается, что Россия для Грузии является главным рынком сбыта винной продукции.

Роспотребнадзор на прошлой неделе сообщил об усилении контроля за качеством алкогольной продукции из Грузии, ввозимой на территорию России, из-за ухудшения качества продукции.

Ранее представители грузинской диаспоры обратились в Владимиру Путину с открытым письмом и попросили его восстановить авиасообщение между Россией и Грузией, писал News.ru.