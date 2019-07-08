https://static.news.ru/photo/24a5bee2-a15d-11e9-8fc3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители духовенства Грузии намерены обратиться в мэрию Тбилиси с требованием очистить площадь от плакатов и баннеров участников акции протеста. Священники сами организовали акцию в ответ на марш, который не получилось провести у представителей ЛГБТ.

Мы требуем от мэрии очистить площадь и прекратить этот маразм, продолжающийся в столице в течение стольких дней. После того как наше требование будет выполнено, мы проведём на площади церковную службу, — сказал журналистам священнослужитель Николоз Чхиквадзе.

Пока участники контракции мирно заняли площадь перед парламентом и проводят свою акцию под лозунгами святости семьи, сообщает «Интерфакс».

Протесты в центре грузинской столицы не прекращаются уже 18-й день. 20 июня сотни людей собрались перед зданием парламента в Тбилиси, где проходила Межпарламентская ассамблея православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

Протестующих с главной улицы столицы — проспекта Руставели — полицейские в тот день разгоняли слезоточивым газом, резиновыми пулями и водомётами. В результате пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.