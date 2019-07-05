10 криминальных авторитетов были задержаны в городах Грузии, сообщил глава центрального департамента криминальной полиции МВД страны Мамука Челидзе.
Одному из них предъявили обвинения в камере, передаёт его слова
Правоохранители задержали в масштабах всей Грузии 10 членов «воровского мира», — подчеркнул он.
Спецоперации по поимке предполагаемых преступников прошли в Тбилиси, Батуми, Местии, Марнеули, Дманиси и Рустави. Один из них пытался покинуть страну и был остановлен прямо на границе с Азербайджаном.
Все обвиняемые — мужчины от 23 до 47 лет. Четыре человека уже признались в участии в преступном сообществе.
По данным силовиков, задержанные запугивали людей, угрожали убийством, отбирали машины и деньги. В тюрьме у них был знакомый рецидивист, который занимался сбором и хранением общих средств.
В настоящий момент правоохранительные органы возбудили уголовные дела.
Как писал News.ru, Генеральная прокуратура Грузии завела дело в связи с возможным превышением полицейскими полномочий в ходе разгона митинга. Во время акций, которые начались 20 июня, сотрудники полиции применили слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.