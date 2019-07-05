https://static.news.ru/photo/011b2e4c-9f48-11e9-8f94-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

10 криминальных авторитетов были задержаны в городах Грузии, сообщил глава центрального департамента криминальной полиции МВД страны Мамука Челидзе.

Одному из них предъявили обвинения в камере, передаёт его слова РИА Новости .

Правоохранители задержали в масштабах всей Грузии 10 членов «воровского мира», — подчеркнул он.

Спецоперации по поимке предполагаемых преступников прошли в Тбилиси, Батуми, Местии, Марнеули, Дманиси и Рустави. Один из них пытался покинуть страну и был остановлен прямо на границе с Азербайджаном.

Все обвиняемые — мужчины от 23 до 47 лет. Четыре человека уже признались в участии в преступном сообществе.

По данным силовиков, задержанные запугивали людей, угрожали убийством, отбирали машины и деньги. В тюрьме у них был знакомый рецидивист, который занимался сбором и хранением общих средств.

В настоящий момент правоохранительные органы возбудили уголовные дела.

Как писал News.ru, Генеральная прокуратура Грузии завела дело в связи с возможным превышением полицейскими полномочий в ходе разгона митинга. Во время акций, которые начались 20 июня, сотрудники полиции применили слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.