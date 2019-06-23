https://static.news.ru/photo/d1ca2012-95dd-11e9-904e-fa163e074e61_1024.jpg Батуми Фото: Zysko serhii/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Посольства Грузии в разных стали приглашать иностранцев в закавказское государство. Это произошло после того, как власти России в одностороннем порядке объявили о прекращении авиасообщения между двумя странами.

Ролик Национальной администрации туризма Грузии обнародован, в частности, на официальной Facebook-странице посольств Грузии в США и Дании .

С наступлением лета мы приветствуем вас в Грузии! В ближайшие несколько месяцев мы опубликуем информацию о путешествии, отдыхе, культуре, вине, кухне — о том, что можно будет увидеть и попробовать в Грузии. Приезжайте и испытайте Грузию, — говорится на официальной странице димпмиссии Тбилиси в Вашингтоне.

Как писал News.ru, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что российские туристы должны иметь возможность приезжать в Грузию. По её словам, натянутые отношения между соседними странами существуют давно, однако, несмотря на это, в закавказскую республику приехали на отдых 1,5 млн россиян.

В Минтрансе России 22 июня заявили, что запретят грузинским авиакомпаниям летать в закавказскую страну. Днём ранее президент Владимир Путин издал указ о запрете отечественным компаниям осуществлять полёты в Грузию.