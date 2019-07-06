https://static.news.ru/photo/52387e82-9ff8-11e9-8096-fa163e074e61_1024.jpg Леван Давиташвили Фото: mepa.gov.ge

Главы Минсельхоза и Минэкономразвития Грузии Леван Давиташвили и Натия Турнава в преддверии вступления в силу введённого Россией запрета на двустороннее авиасообщение посетили Кахетию. В этом регионе, который считается одним из крупнейших туристических и аграрных субъектов закавказского государства, чиновники встретились с фермерами и владельцами малых гостиниц.

Ситуация в стране стабильная, и для нас очень важно достойно встречать туристов, прибывающих как из других стран, так и из России. Иностранцев привлекают грузинская кухня и вино, о чем говорят во всем мире, — заявила после встречи Турнава, слова которой приводит « Интерфакс ».

По словам главы Минэкономразвития Грузии, страна безопасна для туристов, в том числе российских.

Мы обязательно убедим их, что информация о том, что у нас кому-то что-то угрожает, является неправильной. Мы ждём здесь российских туристов, — подчеркнула Турнава.

Некоторые россияне, по её данным, не поменяли планы и собираются отдыхать в Грузии, несмотря на запрет Кремля.

Им придётся приезжать обходными путями, и мы намерены упростить логистику, — добавила она.

Леван Давиташвили, в свою очередь, отметил важность сохранения торговых отношений и восстановления связей с Россией, несмотря на «красные линии». Он выразил надежду на то, что Москва не будет вводить торговое эмбарго.

Как писал News.ru, ранее Турнава заявила, что Грузия не откажется от торговых отношений с РФ из-за временной отмены Москвой прямого авиасообщения между двумя странами и сокращения потока российских туристов.

До этого грузинские предприниматели попросили власти договориться с РФ, чтобы не понести убытки.