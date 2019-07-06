Главы Минсельхоза и Минэкономразвития Грузии Леван Давиташвили и Натия Турнава в преддверии вступления в силу введённого Россией запрета на двустороннее авиасообщение посетили Кахетию. В этом регионе, который считается одним из крупнейших туристических и аграрных субъектов закавказского государства, чиновники встретились с фермерами и владельцами малых гостиниц.
Ситуация в стране стабильная, и для нас очень важно достойно встречать туристов, прибывающих как из других стран, так и из России. Иностранцев привлекают грузинская кухня и вино, о чем говорят во всем мире, — заявила после встречи Турнава, слова которой приводит «Интерфакс».
По словам главы Минэкономразвития Грузии, страна безопасна для туристов, в том числе российских.
Мы обязательно убедим их, что информация о том, что у нас кому-то что-то угрожает, является неправильной. Мы ждём здесь российских туристов, — подчеркнула Турнава.
Некоторые россияне, по её данным, не поменяли планы и собираются отдыхать в Грузии, несмотря на запрет Кремля.
Им придётся приезжать обходными путями, и мы намерены упростить логистику, — добавила она.
Леван Давиташвили, в свою очередь, отметил важность сохранения торговых отношений и восстановления связей с Россией, несмотря на «красные линии». Он выразил надежду на то, что Москва не будет вводить торговое эмбарго.