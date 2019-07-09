https://static.news.ru/photo/930f979a-9398-11e9-b468-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили собралась в Москву, чтобы принести добро своей стране.

Вы знаете, что у нас было согласие даже насчёт отмены виз, и многие важные для нашей страны вопросы и инициативы позитивно рассматривались, — написала политик на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что провокаторы лишили Грузию всех достигнутых договорённостей с Москвой, и дала обещание вновь найти выход из сложившейся ситуации.

Кроме того, Инашвили назвала решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии достойным и своевременным шагом.

В свою очередь возглавляющий правительство Грузии Мамука Бахтадзе также прокомментировал слова Путина о нецелесообразности введения экономических и политических санкций в отношении закавказского государства из-за инцидента на оппозиционном грузинском телеканале «Рустави 2». По мнению главы грузинского кабинета министров, президент России поступил мудро.

Ранее News.ru писал о том, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил российского лидера Владимира Путина с котом, который играет с Грузией, как с мышью.