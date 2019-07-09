Лидер оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили собралась в Москву, чтобы принести добро своей стране.
Вы знаете, что у нас было согласие даже насчёт отмены виз, и многие важные для нашей страны вопросы и инициативы позитивно рассматривались, — написала политик на своей странице в Facebook.
Она подчеркнула, что провокаторы лишили Грузию всех достигнутых договорённостей с Москвой, и дала обещание вновь найти выход из сложившейся ситуации.
Кроме того, Инашвили назвала решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии достойным и своевременным шагом.
В свою очередь возглавляющий правительство Грузии Мамука Бахтадзе также прокомментировал слова Путина о нецелесообразности введения экономических и политических санкций в отношении закавказского государства из-за инцидента на оппозиционном грузинском телеканале «Рустави 2». По мнению главы грузинского кабинета министров, президент России поступил мудро.
Ранее News.ru писал о том, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил российского лидера Владимира Путина с котом, который играет с Грузией, как с мышью.