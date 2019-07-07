https://static.news.ru/photo/9fb17972-a0dc-11e9-b7f6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Авиакомпания «Грузинские авиалинии» продолжит выполнять рейсы в российскую столицу. Для этого самолёты начнут залетать в аэропорт Ереван, сообщила заместитель коммерческого директора перевозчика Тамуна Тандашвили.

Из армянского города будет вылетать тот же лайнер, поэтому пассажиры смогут продолжить путешествие, не покидая своих мест. Транспорт по такому маршруту будет курсировать дважды в день с 8 июня, написала она в своём Facebook .

Кроме того, организация доставит пассажиров, уже купивших билеты, несмотря на ограничения, добавила представитель «Грузинских авиалиний».

Указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию с 8 июля, президент Владимир Путин подписал 21 июня в связи со сложной политической ситуацией в этой стране. На следующий день аналогичное решение в отношении грузинских авиакомпаний приняло Министерство транспорта РФ.