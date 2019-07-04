https://static.news.ru/photo/3bcc8b02-9e86-11e9-84ee-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Владимир Умикашвили/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали четверых граждан страны. По данным МВД, они принимали участие в штурме здания парламента в столице 20–21 июня.

Представители ведомства отметили, что имеют видеозапись, на которой зафиксировано правонарушение. Вменяемое им преступление предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщается на сайте министерства.

По мнению следователей, эти люди во время штурма участвовали в групповом насилии, нападая на полицейских с использованием различных предметов.

Как писал News.ru, премьер-министр страны Мамука Бахтадзе считает, что спонсорами неуправляемых митингов оппозиции являются бывший президент страны Михаил Саакашвили и его сторонники.

Городской суд в Тбилиси 22 июня приговорил 121 человека к 12 суткам ареста за неподчинение полиции и мелкое хулиганство во время протестов у здания парламента Грузии.