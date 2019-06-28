https://static.news.ru/photo/c81e4a22-9b49-11e9-8478-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Известную джазовую певицу Нино Катамадзе раскритиковали на Родине после её выступления в Москве 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz».

Артистка присоединилась к вышедшим на митинг в Тбилиси, у парламента Грузии, извинилась за поездку в Москву и пообещала, что больше никогда не будет выступать в России.

О своих намерениях певица также написала на своей странице в Facebook.

Я понимаю здоровую критику общества и разделяю каждое замечание, после этого поста я готова выслушать все мнения... 22 июня был мой последний концерт в России! Путин – наш общий враг! - написала Катамадзе.

Катамадзе 22 июня выступила в Москве на фестивале «Усадьба Jazz», вместе с ней на сцену вышла её поклонница Арина, специально приехавшая из Белоруссии. В раннем возрасте девочка потеряла зрение, однако все равно научилась играть на фортепиано. Она считает Нино своим кумиром и часто переслушивает её песни. Осуществить мечту дочки помог Фонд Константина Хабенского.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила грузинские власти в попытке разрыва отношений с Россией. Об этом она заявила после заседания Межпарламентского союза в Женеве в воскресенье, 30 июня. При этом парламентарий подчеркнула, что между сторонами нет конфликта. Никакого конфликта между Россией и Грузией нет, мы ничего не инициировали. У нас нет антигрузинских настроений... но те власти, которые есть сегодня, всё делают для того, чтобы разорвать отношения между Россией и Грузией, писал News.ru.